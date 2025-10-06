وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

وصلت اليوم قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية وحليب مخصص للأطفال، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأطفال والأسر التي تعاني من الآثار الحادة للمجاعة المتفشية في القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.