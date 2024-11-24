السعودية تعزّز حضورها العالمي.. تدشين مركز مستقبل الفضاء لتعزيز التعاون الدولي

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكّد معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ أنّ "مركز مستقبل الفضاء" يمثّل إضافة نوعية للساحة العالمية في قطاع الفضاء، مشيرًا إلى أنّ المملكة تسعى من خلاله إلى تعزيز اقتصاد فضاء حيوي ومستدام، وتطوير المعرفة وتبادل الخبرات، إضافة إلى تحسين نماذج التعاون والشراكات، مبينًا أن تدشينه سيعزّز دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويمكّن البشرية من اغتنام الفرص التي يكتنزها الفضاء الواسع بوعي ومسؤولية.