معرض "فن المملكة" ينطلق في القصر الإمبراطوري بريو دي جانيرو ليقدّم الفن السعودي المعاصر للعالمية

وقالت المستشارة في وزارة الثقافة منى خزندار: "إن الفن لغةٌ توحّد الشعوب والثقافات، ومعرض فن المملكة خير مثال على هذه الرسالة"، مشيرة إلى أن المعرض شاهدٌ على تميُّز المواهب الفنية المعاصرة في المملكة، ويقدّم للفنانين مساحةً لمشاركة قصصهم ورؤاهم مع العالم، وينطلق هذا المعرض من ريو دي جانيرو في خطوة تجسّد توجّه الوزارة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتقديم إبداعات الفنانين السعوديين للعالم.