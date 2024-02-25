على شرف أمير القصيم.. مؤسسة العثيم الخيرية تسلم 115 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية على أن هذا المشروع الخيري الطموح لمؤسسة العثيم الخيرية يأتي في إطار مساهمة القطاع غير الربحي في دعم الإسكان وتوفير الحلول السكنية المستدامة للأسر الأشد حاجة وتعضيداً لروح التكافل الاجتماعي للمشاركة في استدامة العطاء الخيري الذي هو ديدن هذه البلاد المباركة حتى أصبحت المملكة محل الاقتداء لما اشتهرت به من فضائل البذل والعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رائد العمل الخيري ومؤسس المشروعات الإنسانية وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مهندس رؤية 2030 "أمدهما الله بعونه وتوفيقه".