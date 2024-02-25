على شرف أمير القصيم.. مؤسسة العثيم الخيرية تسلم 115 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

شرف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، حفل تسليم وحدات الإسكان التنموي بـ 115 وحدة سكنية بمنطقة القصيم ممنوحة من قبل مؤسسة العثيم الخيرية، وذلك في إطار تعاونها وشراكاتها البناءة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الاهلية "جود الإسكان" بهدف توفير 1000 وحدة سكنية للفئات الأشد حاجة في عدد من مناطق المملكة بتكلفة 100 مليون ريال.
وأشاد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية -في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة- بالجهود المباركة للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله" في دعم ورعاية الأعمال الخيرية والإنسانية.
وثمن العثيم الجهود المباركة والدعم اللامحدود الذي يقدمه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود لدعم التنمية والتطوير في كافة القطاعات لخدمة منطقة القصيم، كما ثمن جهود معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للجهود التي تقوم بها الوزارة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية في توفير كافة الحلول السكنية التي تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع وتتناسب مع قدراتهم، للفئات الأشد حاجة.
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية على أن هذا المشروع الخيري الطموح لمؤسسة العثيم الخيرية يأتي في إطار مساهمة القطاع غير الربحي في دعم الإسكان وتوفير الحلول السكنية المستدامة للأسر الأشد حاجة وتعضيداً لروح التكافل الاجتماعي للمشاركة في استدامة العطاء الخيري الذي هو ديدن هذه البلاد المباركة حتى أصبحت المملكة محل الاقتداء لما اشتهرت به من فضائل البذل والعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رائد العمل الخيري ومؤسس المشروعات الإنسانية وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مهندس رؤية 2030 "أمدهما الله بعونه وتوفيقه".