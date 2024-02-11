"الصحة" مجدداً: "بطاقة أولوية" للخدمة الصحية محصورة على 5 فئات

وأوضحت أن هذه الفئات تشمل أولاً: المشمولين في خدمة الطب المنزلي، وثانياً: من هم فوق عمر (60) سنة، والفئة الثالثة: ذوو الاحتياج المرحلي، ورابعهم: ذوو الإعاقة، والفئة الخامسة: هي أي من الحالات التي تقرها اللجنة الطبية.