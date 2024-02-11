محليات

"الصحة" مجدداً: "بطاقة أولوية" للخدمة الصحية محصورة على 5 فئات

تقدمها المنشآت الطبية الحكومية لتيسير حصول المستفيدين على الخدمة
"الصحة" مجدداً: "بطاقة أولوية" للخدمة الصحية محصورة على 5 فئات

قالت وزارة الصحة مجدداً، إن بطاقة أولوية، تُمنح فقط لفئات محددة من مراجعي المنشأة الصحية؛ بهدف تيسير حصولهم على الخدمات الصحية.

وأوضحت أن هذه الفئات تشمل أولاً: المشمولين في خدمة الطب المنزلي، وثانياً: من هم فوق عمر (60) سنة، والفئة الثالثة: ذوو الاحتياج المرحلي، ورابعهم: ذوو الإعاقة، والفئة الخامسة: هي أي من الحالات التي تقرها اللجنة الطبية.

يذكر أن البطاقة يتم إصدارها من أقسام تجربة المريض في المنشآت الصحية للفئات المحددة، وتقدم هذه الخدمة من قبل مكاتب أولوية أو أقسام تجربة المريض بالمنشآت الصحية.

بطاقة أولوية
وزارة الصحة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org