‏NHC تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025 في فئة الشركات الكبيرة لأعلى قيمة مساهمات

برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حصدت NHC جائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025 في فئة الشركات الكبيرة عن أعلى قيمة مساهمات، وذلك خلال حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويجسّد هذا الإنجاز التزام NHC الراسخ بتحقيق أثر مجتمعي وتنموي مستدام، وتعزيز جودة الحياة عبر بناء وجهات عمرانية متكاملة تسهم في ازدهار القطاع واستدامته.
وتُعد هذه الجائزة امتدادًا لمسيرة الشركة في تبنّي مبادرات نوعية ذات أثر ملموس في المجتمع، إذ فازت NHC سابقًا بجائزة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الإسكان لعام 2024، والجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2024، تقديرًا لجهودها المستمرة في دعم التنمية الوطنية وتمكين الأفراد.
كما تُواصل NHC إسهاماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية عبر رفع نسبة التملك السكني من خلال ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2025، إلى جانب تمكين الشباب السعودي من خلال برنامج “واعد” الذي خرّج 150 شابًا سعوديًا حتى عام 2024، وارتفع العدد إلى 500 متدرب مع حلول عام 2025.
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفّر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.