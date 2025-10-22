‏NHC تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025 في فئة الشركات الكبيرة لأعلى قيمة مساهمات

كما تُواصل NHC إسهاماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية عبر رفع نسبة التملك السكني من خلال ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2025، إلى جانب تمكين الشباب السعودي من خلال برنامج “واعد” الذي خرّج 150 شابًا سعوديًا حتى عام 2024، وارتفع العدد إلى 500 متدرب مع حلول عام 2025.