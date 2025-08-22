بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال … لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة عن دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال، وضمن أنشطة برنامج "واعي المصرفي" في عامه الرابع، نظّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية محاضرة توعوية بعنوان "دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بحضور مجموعة من روّاد الأعمال والمهتمين بتنمية مشاريعهم، وذلك في مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
قدّم المحاضرة الأستاذ سلطان الهقاص، نائب الرئيس وقائد فريق قطاع مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك الرياض، حيث استعرض أبرز الحلول التمويلية التي تقدمها البنوك السعودية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستفادة منها، إلى جانب سبل تعزيز الجدارة الائتمانية والتخطيط المالي للنمو المستدام.
شهدت المحاضرة حضور الأستاذ مشاري العنزي، مدير التسويق في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، ممثلًا عن اللجنة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجهات المعنية بريادة الأعمال لتعزيز الثقافة المالية وتمكين رواد الأعمال من تحقيق الاستدامة المالية لمشاريعهم.
كما شهدت المحاضرة تفاعلًا لافتًا من المشاركين الذين طرحوا استفسارات متنوعة حول التحديات التمويلية وأفضل الممارسات في التعامل مع البنوك والجهات التمويلية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود اللجنة لنشر الوعي المالي بين روّاد الأعمال، وتعزيز سبل الوصول إلى الحلول المصرفية الداعمة لنمو المشاريع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.