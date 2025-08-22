بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال … لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة عن دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قدّم المحاضرة الأستاذ سلطان الهقاص، نائب الرئيس وقائد فريق قطاع مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك الرياض، حيث استعرض أبرز الحلول التمويلية التي تقدمها البنوك السعودية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستفادة منها، إلى جانب سبل تعزيز الجدارة الائتمانية والتخطيط المالي للنمو المستدام.