فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات السعودية إلى جامعة أم القرى لعام 1445هـ.. الأحد القادم

تبدأ جامعة أم القرى اعتباراً من يوم الأحد القادم، غرة شهر ذي العقدة وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 1444هـ إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى لعام 1445هـ في درجة البكالوريوس للطلبة السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات وأمهات المواطنين السعوديين، وفقاً لعدد من الضوابط والشروط تتضمن, أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها معترفاً بها في وزارة التعليم، أو من مؤسسة تعليمية مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة إذا كانت خارج المملكة، وألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية، وكذلك لا يتم تحويل الطالب من خارج الجامعة، إلا بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الجامعة، وأن يكون التخصص المحول إليه الطالب امتداداً لتخصصه في الجامعة المحول منها، إلى جانب أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة.