تعليم مكة يختتم معرض "إبداع 2026" بمشاركة 125 موهوبًا وموهوبة في 22 مجالًا علميًا متنوعًا

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الشؤون التعليمية – إدارة تنمية القدرات (قسم الموهوبين والموهوبات)، فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026”، والمقام في حي حراء الثقافي، بمشاركة 125 طالبًا وطالبة من مدارس المنطقة، تنافسوا في 22 مجالًا علميًا متنوعًا، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه، ومدير إدارة المسابقات بمؤسسة “موهبة” الأستاذ بدر المجردي، والدكتورة منى العدل ممثلة وزارة التعليم، وعدد من القيادات التعليمية وممثلي الجهات المشاركة.
وخلال جولته في المعرض، وجّه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام كلمة لأبنائه وبناته المشاركين، قال فيها:
"احملوا علمكم بإيمان، وواصلوا مسيرتكم بثقة، فكل فكرة صادقة هي بذرة نهضة، وكل ابتكار مخلص هو صدقة جارية في عمر الوطن. تحلّوا بقيم الإسلام ومكارم الأخلاق علمًا وعملًا وطموحًا، فها نحن نلتقي في رحاب مكة المكرمة، بجوار غار حراء حيث بدأت الرسالة الخالدة، ومن هنا يتجدد النداء بالإبداع والابتكار في رحلة تمتد من وحي الكلمة إلى ضياء المعرفة."
وأضاف الغنام أن أولمبياد الإبداع العلمي “إبداع 2026” ليس مجرد فعالية علمية، بل هو تجسيد لرؤية وطنٍ يؤمن بأن العقول المبدعة هي ثروته الحقيقية، وأن الاستثمار في الفكر والموهبة هو أعظم استثمار في مستقبل المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لرعاية القيادة الرشيدة – حفظها الله – للمبدعين من أبناء الوطن، إيمانًا بأن الابتكار هو لغة المستقبل والعلم سبيل النهضة.
وبيّن أن الحدث يأتي في إطار حرص وزارة التعليم، وبالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، على بناء جيل من العلماء والمبتكرين القادرين على المنافسة عالميًا وحمل رسالة الوطن بإنجازاتهم وإبداعهم.
وفي ختام الفعالية، كرّم مدير تعليم مكة الطلبة المشاركين في المعرض والجهات المشاركة ولجان التحكيم، مشيدًا بمستوى التنافس والإبداع الذي شاهده في مشاريع الطلاب والطالبات النوعية والمتميزة.