تعليم مكة يختتم معرض "إبداع 2026" بمشاركة 125 موهوبًا وموهوبة في 22 مجالًا علميًا متنوعًا

وخلال جولته في المعرض، وجّه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام كلمة لأبنائه وبناته المشاركين، قال فيها:

"احملوا علمكم بإيمان، وواصلوا مسيرتكم بثقة، فكل فكرة صادقة هي بذرة نهضة، وكل ابتكار مخلص هو صدقة جارية في عمر الوطن. تحلّوا بقيم الإسلام ومكارم الأخلاق علمًا وعملًا وطموحًا، فها نحن نلتقي في رحاب مكة المكرمة، بجوار غار حراء حيث بدأت الرسالة الخالدة، ومن هنا يتجدد النداء بالإبداع والابتكار في رحلة تمتد من وحي الكلمة إلى ضياء المعرفة."