ضبط مقيمين في جدة روّجا 4.7 كجم "شبو" وإحباط تهريب 135 كجم "قات" بجازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما (4.7) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو).
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي واقعة أخرى أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.