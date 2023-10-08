3 فوهات وحديد.. قصة "النيزك الساقط بالسعودية قبل 300 عام" يرويها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن آخر نيزك معتبر سقط في السعودية كان قبل نحو 300 سنة.
وأوضح "المسند" أن هذا النيزك الساقط قبل 300 عام "من أشهر النيازك المكتشفة في السعودية، وهو نيزك الوبر في الربع الخالي، ويقدر وزنه بـ 3.5 طن ومعظمه من الحديد، وسرعته عند دخوله الغلاف الجوي تقدر بـ 25 ألف كم/ ساعة".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النيزك خلّف ثلاث فوهات مختلفة الأحجام، وبفعل حركة الرمال السريعة مُلِئَت الفوهات بالرمال في وقتنا الحاضر.