3 فوهات وحديد.. قصة "النيزك الساقط بالسعودية قبل 300 عام" يرويها "المسند"

وأوضح "المسند" أن هذا النيزك الساقط قبل 300 عام "من أشهر النيازك المكتشفة في السعودية، وهو نيزك الوبر في الربع الخالي، ويقدر وزنه بـ 3.5 طن ومعظمه من الحديد، وسرعته عند دخوله الغلاف الجوي تقدر بـ 25 ألف كم/ ساعة".