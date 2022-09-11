"الأحياء العشوائية" بجدة تدفع إيجار 19 ألف أسرة بأكثر من 432 مليون ريال

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم الأحد، عن دفع الإيجار لما يزيد على 19 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 432 مليونًا و500 ألف ريال، منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.