"عبد الملك "يبحث مع "آل جابر" مستجدات الأوضاع على الساحة الداخلية لليمن في مختلف المجالات

واستعرض اللقاء سير العمل في عددٍ من المشروعات الحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن في (14) محافظة يمنية في عدة قطاعات، من بينها مطار عدن الدولي ومستشفى عدن ومركز القلب ومدينة الملك سلمان الطبية في المهرة وكلية الطب وكلية التمريض ومستشفى الأورام في تعز، ومستشفيات ريفية في عددٍ من المحافظات، إضافة إلى مشروعات الطرق كطريق العبر وهيجة العبد والطريق البحري والمشروعات المقترحة في قطاع الكهرباء ودعم مصادر المياه والتحلية في عددٍ من المحافظات ومشروع مبنى تأهيل المعاقين في عدن، وعدد من المدارس والمعاهد الفنية في قطاع التعليم وغيرها من المشروعات والمبادرات التي بلغت (229) مبادرة ومشروعًا.