خطبة الجمعة من المسجد النبوي

وبيّن فضيلته أن العبد بعد نزع الروح يرحل إلى حياة أخرى أطول من حياة الدنيا، وهي حياة البرزخ بين الدنيا وقيام الساعة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة، فإذا وُضع الميت فيه، سمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا عنه، ثم يُفتن في قبره فتنة عظيمة بسؤاله ثلاثة أسئلة لا يجيب عليها إلا القلة من الناس، فيأتيه ملكان، يُجلسانه، ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟، فمن ثبّته الله قال: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدًا من الجنة، فيراهما جميعًا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ، ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، ثم يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين (متفق عليه).