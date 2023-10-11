"الخطوط السعودية" و"شركة البحر الأحمر الدولية" تحتفيان بالرحلات المباشرة لمطار البحر الأحمر الدولي

وتم خلال الرحلة استعراض عدد من المشاهد المرئية عبر شاشات الطائرات، تبرز مستهدفات ومشاريع وجهة البحر الأحمر، والمراحل الزمنية لها. فيما تحدث كل من الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو، عن الشراكة التي تجمع الجانبين، ولاسيما أن "السعودية" تعتبر المشغل الجوي الأول للوجهة الجديدة، وتدعم تنفيذ المبادرات التي تحقق بها الريادة في الطيران المستدام لهذه الوجهة تحقيقًا لسعيها إلى أن تكون أجنحة رؤية السعودية 2030.