أمانة الجوف تضبط مسلخًا عشوائيًّا يديره عمال مخالفون

وأوضحت أنها تلقّت بلاغًا بوجود عمالة تمارس الذبح العشوائي داخل مزرعة، وجرى التنسيق مع المحافظة والشرطة لتحديد موعد المداهمة وضبط العمالة؛ حيث تم ضبط موقع شعبي مخالف داخل مزرعة غير مصرّح له بممارسة أي نشاط، ويفتقر للشروط الصحية والبلدية، يدار من قبل 5 عمال مخالفين ينفّذون أعمال ذبح وتقطيع اللحوم بطريقة بدائية وغير صحية، وجرت مصادرة ما يقارب 200 كيلوجرام من اللحوم والذبائح غير صالحة للاستخدام الآدمي، والتحفُّظ على أدوات الذبح والتجهيز المستخدمة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على العاملين، وإغلاق الموقع، واتّخاذ الإجراءات القانونية.