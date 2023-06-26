"أمانة عسير" تنتهي من تهيئة مصليات العيد بجميع المحافظات والمراكز

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة ماجد الشهري، أن تلك الجهود تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد، ودعم أعمال فرع الوزارة لتهيئة مصليات العيد بأنحاء منطقة عسير.