"أمانة عسير" تنتهي من تهيئة مصليات العيد بجميع المحافظات والمراكز

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، تهيئة جميع مصليات العيد بالمحافظات والمراكز عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها لتكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة ماجد الشهري، أن تلك الجهود تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد، ودعم أعمال فرع الوزارة لتهيئة مصليات العيد بأنحاء منطقة عسير.
ولفت الشهري إلى أن أعمال التهيئة تتمثل في تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك.