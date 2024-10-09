40 ْمئوية.. "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة "9"

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 39 ْمئوية في العلا، و38 في ينبع، و37 درجة في بريدة والأحساء ورفحاء، و36 في كل من: الدمام وحائل وعرعر وسكاكا وجازان ووادي الدواسر والدوادمي وشرورة وحفر الباطن والدهناء والصمان.