شركة الأندلس التعليمية وسدكو القابضة تُوَقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وأضاف: "على مدى 47 عامًا ساهمت سدكو القابضة في تمكين الأعمال والمجتمعات في المملكة، وسعت من خلال فهمها العميق للسوق ودورها الديناميكي النشط في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة والمستدامة التي تعزز من رؤية المملكة الطموحة وتنمية الاقتصاد السعودي. ونحن سعداء بالشراكة مع شركة الأندلس التعليمية، ونثق بأن انضمام المدارس إلى منصة الأندلس سيسهم في تعليم وتمكين أجيال جديدة لديها من الأدوات والقدرات؛ مما يؤهلها للنجاح والريادة؛ تماشيًا مع استراتيجية المملكة في توفير فرص التعليم وفق أعلى المعايير العالمية. ولا يفوتني هنا أن أُعرب عن شكري للموظفين والمعلمين على الجهود التي يبذلونها، كما أُطَمْئِن منسوبي مدارس اليسر وأولياء أمور الطلاب بأن هذه الخطوة سيكون لها التأثير الإيجابي في المستقبل بإذن الله".