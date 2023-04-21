في يومه الأول.. إقبال كبير على مهرجان "أرض الخزامى" بدومة الجندل

شهد مهرجان "أرض الخزامى" توافد أعداد كبيرة من الزوار في أول يوم من انطلاقته، لمشاهدة فعاليّاته، ويتم المهرجان بتنظيم وإشراف من وزارة الثقافة، ويعد نقلة نوعية لتنمية الجانب الثقافي في المنطقة.
ويشهد المهرجان إقبالاً كبيرًا على أجنحته التى تضم الفنون التشكيلية، والأسواق الشعبية منها الحِرف اليدوية وصناعة السدو والغزل، والفنون الشعبية "السامري"، ومنطقة الأطفال التي تضم عددًا من الفعاليّات، فيما تحتوي الجهة الشرقية من المهرجان عددًا من المطاعم والوجبات السريعة والكافيهات التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار.
يُشار إلى أن محافظة دومة الجندل أرض خصبةً لإقامة الفعاليّات لنجاحها في اعتبارها منطقة جذب للسياح والتي يفضلها الأجانب كونها تحتوي على مواقع تراثية ذات قيمة تاريخية عريقة.