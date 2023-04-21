في يومه الأول.. إقبال كبير على مهرجان "أرض الخزامى" بدومة الجندل

ويشهد المهرجان إقبالاً كبيرًا على أجنحته التى تضم الفنون التشكيلية، والأسواق الشعبية منها الحِرف اليدوية وصناعة السدو والغزل، والفنون الشعبية "السامري"، ومنطقة الأطفال التي تضم عددًا من الفعاليّات، فيما تحتوي الجهة الشرقية من المهرجان عددًا من المطاعم والوجبات السريعة والكافيهات التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار.