تطور تكنولوجيا ASUS: الالتزام بأصولنا يدفعنا للابتكار

أطلقت ASUS اليوم أحدث مجموعة من الابتكارات التكنولوجية، وقدمت منتجاتها الأكثر تطورًا، وأظهرت التزامها بالاستدامة في فعالية تطور التكنولوجيا: الالتزام بأصولنا يدفعنا للابتكار (Tech Evolution: From Origins to Innovation)
واستعرضت العديد من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك Zenbook Duo (2024) الثوري، وهو أول كمبيوتر محمول بشاشة مزدوجة OLED مقاس 14 بوصة في العالم. وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتميز بمعالجات Intel® Core™ Ultra الجديدة كليًا.
ولهواة الألعاب، أطلقت ASUS ROG الكمبيوتر المحمول ROG Zephyrus G14 وG16 الذي أحدث ثورة في عالم الألعاب على الأجهزة المحمولة من خلال مكونات داخلية قوية وشاشات OLED مذهلة. كما يمكن للاعبين التمتع بالأداء منقطع النظير للكمبيوتر المحمول ROG Strix SCAR 18، وتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب قوة لا مثيل لها مع مواصفات تصل إلى معالج Intel® Core™ Ultra 9 ووحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول GeForce RTX™ 4090 NVIDIA®.
وفي حديثه في هذه الفعالية، قال المدير الإقليمي لشركة ASUS آرون تساي " تحاول Asus دائمًا الحصول على منتجات مبتكرة تلبي احتياجات وتوقعات المستهلكين وخبراء الصناعة على حدٍ سواء."
يُعد جهاز Zenbook Duo (2024) الثوري أول كمبيوتر محمول بشاشة مزدوجة مقاس 14 بوصة يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم ، حيث إنه مجهز بشاشتي OLED متطابقتين تعملان باللمس. ويجمع الكمبيوتر المحمول Intel® Evo™ Edition بين تعدد المهام وإمكانية التنقل الرائعة في جهاز خفيف يبلغ وزنه 1.35 كجم فقط.
ترتبط شاشات ASUS Lumina OLED 16:10 المزدوجة بالحجم الكامل بدقة 3K 120 هرتز بمفصلة مسطحة بزاوية 180 درجة لتوسيع مساحة العمل المرئية إلى ما يصل إلى 19.8 بوصة، والتي يمكن استخدامها في اتجاهات رأسية أو أفقية للعديد من أوضاع الاستخدام المتنوعة - الكمبيوتر المحمول، أو الشاشة المزدوجة، أو سطح المكتب، أو وضع المشاركة - بفضل المسند المدمج ولوحة المفاتيح القابلة للفصل، والتي يتم التحكم فيها بواسطة برنامج ASUS ScreenXpert الذكي. يمكن فصل لوحة المفاتيح القابلة للشحن للسماح بالاستخدام الكامل لشاشة العمل أو وضعها على الشاشة السفلية للاستمتاع بتجربة الكمبيوتر المحمول التقليدية. ويعمل Zenbook Duo (2024) على زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة اللعب على مدار اليوم من خلال مواصفات تصل إلى معالج Intel® Core™ Ultra 9 مع وحدة NPU مدمجة لتسريع الذكاء الاصطناعي.
تتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب ROG Zephyrus G14 وG16 بمجموعة من الميزات الاستثنائية التي تعيد صياغة سوق أجهزة الألعاب. كما أنها أول أجهزة كمبيوتر محمولة تتميز بشاشات ROG Nebula Display OLED. ويتمتع جهاز Zephyrus G14 بشاشة بدقة 3K 120 هرتز، بينما يتمتع Zephyrus G16 بشاشة بدقة 2.5K 240 هرتز، ويتميز كلاهما بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وشهادة VESA DisplayHDR True Black 500 لجودة الألوان، ونسبة تباين مذهلة تبلغ 1,000,000:1.
تم تصميم سلسلة Zephyrus للاعبين والمبدعين والمصممين، حيث تتضمن أجهزة G14 معالج AMD Ryzen™ 9 8940H، بينما تتضمن G16 مواصفات تصل إلى معالج Intel® Core™ Ultra 9 185H. وتم تجهيز كلا الجهازين المحمولين بوحدات رسومات NVIDIA® GeForce RTX™ القوية، ويتميزان بمجموعة متنوعة من حلول التبريد الذكية من ROG لتحقيق الأداء الأمثل طوال الوقت وفي كل الظروف.