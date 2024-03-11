تطور تكنولوجيا ASUS: الالتزام بأصولنا يدفعنا للابتكار

ترتبط شاشات ASUS Lumina OLED 16:10 المزدوجة بالحجم الكامل بدقة 3K 120 هرتز بمفصلة مسطحة بزاوية 180 درجة لتوسيع مساحة العمل المرئية إلى ما يصل إلى 19.8 بوصة، والتي يمكن استخدامها في اتجاهات رأسية أو أفقية للعديد من أوضاع الاستخدام المتنوعة - الكمبيوتر المحمول، أو الشاشة المزدوجة، أو سطح المكتب، أو وضع المشاركة - بفضل المسند المدمج ولوحة المفاتيح القابلة للفصل، والتي يتم التحكم فيها بواسطة برنامج ASUS ScreenXpert الذكي. يمكن فصل لوحة المفاتيح القابلة للشحن للسماح بالاستخدام الكامل لشاشة العمل أو وضعها على الشاشة السفلية للاستمتاع بتجربة الكمبيوتر المحمول التقليدية. ويعمل Zenbook Duo (2024) على زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة اللعب على مدار اليوم من خلال مواصفات تصل إلى معالج Intel® Core™ Ultra 9 مع وحدة NPU مدمجة لتسريع الذكاء الاصطناعي.