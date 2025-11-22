18 فرصة عقارية إسثنائية من مدينة جدة في مزاد (درر جدة)

تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد (درر جدة) إلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات يوم الاثنين 2025/12/1 الساعة 10 صباحاً وينتهي الاربعاء 2025/12/3 مابين الساعة 4 مساء و 8:15 مساء.
ويعرض المزاد 18 فرصة عقارية نادرة بمساحات ومزايا مميزة ضمن مواقع حيوية وإستراتيجية في مدينة جدة: -مبنى تجاري سكني بمساحة 1800م2 بحي الشرفية يتميز بموقعه الفريد على شارع الملك فهد الحيوي ممايزيد من جاذبيته للاستثمار.
-عمارتين سكنية ومحلات تجارية مؤجرة بمساحة 3200م2 بحي الرحاب تتميز بموقعها المثالي على طريق المؤلفين مباشرة تتألق بقربها من أكاديمية النادي الأهلي ونادي الاتحاد وممشى الرحاب الرياضي وكلية التربية للبنات.
-عمارة سكنية تجارية بمساحة 1120.47م2 بحي البغدادية الشرقية تتميز بموقعها الفريد على طريق الملك فهد منطقة متعددة الادوار تبعد 2 كم من ميناء جدة الاسلامي.
-عمارة سكنية ومحلات تجارية بمساحة 2016.91م2 بحي الشرفية تتميز بموقعها المثالي على طريق ابوبكر بالقرب من المركز السعودي للاعمال منطقه متعددة الادوار.
وهناك أيضاً العديد من الفرص العقارية والاستثمارية عمائر وفلل وشقق سكنية بالمزاد.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب مؤسسة ديار المجد العقاري بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية: 0505855881-0543508881 للاطلاع على المزاد وشحن المحفظة: https://www.auctions.com.sa/auction_live/23451