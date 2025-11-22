18 فرصة عقارية إسثنائية من مدينة جدة في مزاد (درر جدة)

تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد (درر جدة) إلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات يوم الاثنين 2025/12/1 الساعة 10 صباحاً وينتهي الاربعاء 2025/12/3 مابين الساعة 4 مساء و 8:15 مساء.