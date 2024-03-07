"خالد بن سلطان": تدشين مضمار الكارتينج في حلبة كورنيش جدة دليل على التزامنا الراسخ برياضة المحركات

وتتمحور رياضة الكارتينج في حلبة كورنيش جدة في جوهرها حول تحقيق الأحلام والتطلعات في رياضة المحركات، وتتمثل رؤية المنشأة الجديدة في رعاية مجتمع متحمس من عشاق رياضة المحركات، وتوفير أرض حاضنة للمواهب الناشئة، وتعزيز المشاركة مدى الحياة في هذه الرياضة. والهدف من هذه المنشأة، هو جعل حلبة كورنيش جدة للكارتنج قلب الأنشطة الاجتماعية والرياضية في مدينة جدة، والمساهمة في دعوة جمهور متنوع لتجربة إثارة السباقات ودعم مسيرة أبطال المستقبل.