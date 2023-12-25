لصقل قدرات العنصر البشري.. انطلاق أعمال الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

انطلقت اليوم أعمال الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية التي أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تأسيسها في عام 2022م، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل وتمكين رأس المال البشري الوطني في تحقيق مستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والإسهام في تلبية متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، وتوطين الإنفاق العسكري بما يزيد على 50% بحلول عام 2030م.