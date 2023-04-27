مختص في التنمية الريفية يكشف لـ"سبق" أبعاد تجربة استثمار "السياحة الخضراء"

وتابع: يمكن تنفيذ مبادرة السياحة الخضراء في الوجهات السياحية البيئية البديلة في مختلف المناطق الريفية بالسعودية لتكون صديقة للبيئة وذلك بدرجة عالية من التنافسية، ليس فقط فيما يتعلق بفرص التميز وتنويع مصادر الدخل للمناطق الريفية، ولكن أيضًا لتوافقها من الكثير من مستهدفات رؤية 2030م للمحافظة على البيئة وتنويع مصادر الدخل في إحداث وتطوير الوجهات السياحية البديلة المستدامة، مما ينعكس على توفير الرفاهية لسكان المناطق الريفية وإحداث تنمية مستدامة من خلال خلق فرص وظيفية جديدة وتطوير فرص استثمارية صغيرة ومتوسطة يمتلكها السكان المحليون، وبالتالي تعمل السياحة الخضراء على خلق ترابط بين البيئة والمجتمع والثقافة والنشاط السياحي، ضمن سلسلة من القيم المضافة.