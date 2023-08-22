"ثبات للتطوير العقاري" تعلن عن مشاركتها في المعرض المرتقب "سيتي سكيب العالمي"

وعن مشاركة "ثبات للتطوير العقاري"، أعربت شركة "ثبات للتطوير العقاري" عن تطلعها وفريق العمل للِقاء زوار ومشاركي المعرض؛ لاستعراض مشاريع وحلول الشركة الإسكانية والعقارية النوعية، التي تبدو جليَّة في مشروعها الأحدث "عسيب"، وغيرها من المشاريع التي تبرهن على إمكانيات الشركة العالية في طرح مشاريع مبتكرة ومتطورة، في معرض يسعى لِاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، انطلاقًا من مدينة الرياض، التي ترتقب هذا الحدث الدولي؛ لِمناقشة الأُفق المشتركة بين رؤى المملكة، وأهداف ممُثلي القطاع دوليًّا؛ لإرساء قوةٍ دافعةٍ في بِناء عالمٍ جديدٍ لِجيل المستقبل، ، حيث تسعى شركة "ثبات للتطوير العقاري" إلى إبراز إمكانياتها العالية التي تنافس المعايير العالمية، وتوطيد العلاقات بين ممثلي القطاع محليًّا والأُسر السعودية، عبر الكشف عن نماذج إسكانية تسهم في بناء مشهدٍ إسكانيٍّ محليٍّ مُتجدِّد، وتستند على دعائم الاستدامة، والحلول الذكية.