"ثبات للتطوير العقاري" تعلن عن مشاركتها في المعرض المرتقب "سيتي سكيب العالمي"

تحت رعاية "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وبتنظيم من شركة "تحالف"، تشارك شركة "ثبات للتطوير العقاري" في النسخة السعودية الأولى لِأكبر معرضٍ لقطاعٍ عقاريٍّ على مستوى العالم "سيتي سكيب العالمي"، والذي سيُعقد على مدى أربعة أيامٍ مُتتاليةٍ في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بِملهم شمال مدينة الرياض، بدءًا من 10 سبتمبر ولغاية 13 من نفس الشهر، تحت شعار "لِبناءِ مسكنٍ المُستقبل".
وعن مشاركة "ثبات للتطوير العقاري"، أعربت شركة "ثبات للتطوير العقاري" عن تطلعها وفريق العمل للِقاء زوار ومشاركي المعرض؛ لاستعراض مشاريع وحلول الشركة الإسكانية والعقارية النوعية، التي تبدو جليَّة في مشروعها الأحدث "عسيب"، وغيرها من المشاريع التي تبرهن على إمكانيات الشركة العالية في طرح مشاريع مبتكرة ومتطورة، في معرض يسعى لِاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، انطلاقًا من مدينة الرياض، التي ترتقب هذا الحدث الدولي؛ لِمناقشة الأُفق المشتركة بين رؤى المملكة، وأهداف ممُثلي القطاع دوليًّا؛ لإرساء قوةٍ دافعةٍ في بِناء عالمٍ جديدٍ لِجيل المستقبل، ، حيث تسعى شركة "ثبات للتطوير العقاري" إلى إبراز إمكانياتها العالية التي تنافس المعايير العالمية، وتوطيد العلاقات بين ممثلي القطاع محليًّا والأُسر السعودية، عبر الكشف عن نماذج إسكانية تسهم في بناء مشهدٍ إسكانيٍّ محليٍّ مُتجدِّد، وتستند على دعائم الاستدامة، والحلول الذكية.
وسيرفد المعرض مشاريع عقارية وإسكانية نوعية وبارزة على خارطة العقار العالمي، منها مخرجات شركة "ثبات للتطوير العقاري" التي ستنضم جنبًا إلى جنب مع أكثر من 350 جهة عارضة، تمثل 24 دولة؛ إذ تستعد الشركة للِقاء آلاف المهتمين بِشراء الوحدات العقارية؛ لا سيما أن القائمين على المعرض قد أعلنوا مُسبقًا عن توقع حضورِ زوارٍ من 170 دولة من حول العالم، و2000 مستثمر في القطاع العقاري، وأكثر من 250 متحدثًا محليًّا وعالميًّا؛ لِاستعراض وتباحث أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.
ويمكن للأفراد والمؤسسات المهتمين بالاطلاع على أحدث مشاريع شركة "ثبات للتطوير العقاري"، زيارة جناحها رقم (T69)، بِقاعة رقم 1، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية للِمعرض الممتدة من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً، ومتابعة التغطيات الخاصة بِالحدث على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred.