حصيلة أسبوع.. الحملات المشتركة كانت بالمرصاد لأكثر من 17257 مخالفاً للأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 /5/ 1445 هـ الموافق 30 /11/ 2023م حتى 22 /5/ 1445هـ الموافق 6 /12/ 2023م، عن ضبط (17257) مخالفًا، منهم (11183) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3765) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2309) مخالفين لنظام العمل.