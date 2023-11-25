سمو محافظ الأحساء يرعى ويُشرِّف حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد

وشهد حفل الافتتاح حضورًا استثنائيًا ملأ أرجاء الملعب، كما اشتمل على عددٍ من الفقرات المميزة، من بينها تدشين أغنية النادي الرسمية، ومسيرة استعراضية عالمية، وعروض الليزر التي أشعلت الحماس بين الجماهير، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية المُقدمة من نادي الفتح للجماهير، وسط حضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية في الوسط الرياضي، وعدد كبير من لاعبي النادي السابقين.