"الزعاق": هذه الأيام يزداد طول الليل عن النهار.. ولهذا السبب تتراجع درجات الحرارة

وأضاف: أقرب ما تكون الشمس في منطقة الخليج في حال الشتاء، لكن شعاعها مائل، وأبعد ما تكون الشمس عنا في الصيف، لكن شعاعها يكون عموديًّا؛ ولذلك القرب والبعد ليس أساسًا في درجات الحرارة، ولكنه نسبي.