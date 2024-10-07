أمير الباحة يؤكد العمل على تذليل معوقات المستثمرين بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الاثنين، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حاليًا.
ونوّه بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والسائح من المشروعات الاقتصادية.
وقال أمير الباحة: إن الإمارة أولت الاستثمار ودعم القطاع الاقتصادي مسؤولية وأهمية لكل ما يخدم المنطقة ويجذب الاستثمار لها، ومراعاة التنوع والتوازن الاقتصادي لتكون جاذبة للمشروعات الاقتصادية.
وأكد العمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تفعيل لجنة تسهم في فتح الآفاق والفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال سواء بالمنطقة أو خارجها.
من جانبه أثنى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على ما تشهده الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات، مشيدًا بما يوليه الأمير حسام بن سعود، من اهتمام ومتابعة بالاستثمار في المنطقة ودعم المستثمرين وتسهيل سبل تنفيذ مشروعاتهم التي سيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصادها.
كما جرى خلال الاستقبال، بحث الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتجارة بالمنطقة، من حيث الاستثمار وخاصة في المجال السياحي.