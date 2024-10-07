أمير الباحة يؤكد العمل على تذليل معوقات المستثمرين بالمنطقة

من جانبه أثنى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على ما تشهده الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات، مشيدًا بما يوليه الأمير حسام بن سعود، من اهتمام ومتابعة بالاستثمار في المنطقة ودعم المستثمرين وتسهيل سبل تنفيذ مشروعاتهم التي سيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصادها.