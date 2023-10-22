1 % من سكان العالم يُعانون من اضطراب النطق المعروف بـ "التأتأة"

اعتمدت الأمم المتحدة اليوم 22 من شهر أكتوبر عام 1998م، من كل عام؛ للاحتفال باليوم العالمي للتأتأة، وهو اضطراب النطق أو اضطراب التحدث.
وتم تحديد هذا اليوم من أجل رفع مستوى الوعي العام عن حالة ملايين البشر تقريباً 70 مليون شخص، أي 1% من سكان العالم، الذين يُعانون من اضطراب التحدث أو اضطراب النطق المعروف بـ "التأتأة"، والذي يُعرف كذلك باسم التلعثم.
يتم الاحتفال باليوم العالمي لـ "التأتأة" بالعديد من الفعاليات المختلفة، من خلال المؤتمر السنوي، الذي يشمل فعاليات التوعية العامة، والحملات الإعلامية، والأنشطة التعليمية عديدة، منها ما يكون متوفراً عبر الإنترنت.
وعانى عدد من المشاهير من «التأتأة» ومنهم مارلين مونرو حيث عانت كثيراً أيقونة الجمال والأنوثة من «التأتأة» في الكلام من صغرها، وحاولت التغلب على ذلك بأن تكون هي النجمة الأشهر على مستوى العالم، وعانى الممثل البريطاني الشهير مستر بين من صغره من مرض «التأتأة»، واستطاع التغلب على ذلك بالتمثيل بالأداء الصامت لدرجة أن الكثيرين اعتقد أنه من الصم والبكم.
سعودياً نذكر المهندس السعودي محمد القحطاني، والذي نطق أول كلمة له في عُمر السادسة، وكانت له قصص كثيرة مع "التأتأة"؛ حيث عانى من صعوبة النطق عدة سنوات منذ نعومة أظافره.
وشعر المهندس السعودي محمد القحطاني بالحرج في الكثير من المناسبات والمواقف التي مر بها، حتى أصبح فائزًا بمسابقة توستماسترز الدولية للخطابة، والذي تحدث عن تحوله من طفل خجول لديه صعوبات في التحدث إلى خطيب مفوه.
جدير بالذكر أن منظمة التوستماسترز العالمية، هي مؤسسة تعليمية غير ربحية، تأسست عام 22 أكتوبر 1924م، وتُنظم أندية حول العالم لمساعدة الناس في التواصل والتحدث أمام العامة وتعليمهم مهارات القادة.
ويبلغ عدد الأندية في دول الخليج العربي أكثر من 190 نادياً تلتقي كل عام بمؤتمر شامل ينظم في إحدى دول الخليج؛ من أجل التنافس على نيل الكؤوس والشهادات وحضور الكثير من اللقاءات التدريبية التي تستهدف رفع المهارات والقدرات.