1 % من سكان العالم يُعانون من اضطراب النطق المعروف بـ "التأتأة"

وعانى عدد من المشاهير من «التأتأة» ومنهم مارلين مونرو حيث عانت كثيراً أيقونة الجمال والأنوثة من «التأتأة» في الكلام من صغرها، وحاولت التغلب على ذلك بأن تكون هي النجمة الأشهر على مستوى العالم، وعانى الممثل البريطاني الشهير مستر بين من صغره من مرض «التأتأة»، واستطاع التغلب على ذلك بالتمثيل بالأداء الصامت لدرجة أن الكثيرين اعتقد أنه من الصم والبكم.