نادر وعلاجه دوائي ونفسي.. "سعود الطبية": النساء أكثر عُرضة للإصابة بـ"الاكتئاب الذهاني"

وأشارت "العيسى" إلى أن النساء أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب الذهاني من الرجال، وغالبًا ما تظهر الحالة في وقت مبكر إلى منتصف مرحلة البلوغ؛ في حين يتميز بوجود أعراض اكتئابية مصحوبة بمظاهر ذهانية مثل الهلوسة أو الأوهام أو التفكير غير المنظم، وقد يعاني الأفراد المصابون بالاكتئاب الذهاني من حزن شديد، أو شعور بالذنب، أو اليأس، أو انعدام القيمة، إلى جانب تصورات مشوهة للواقع؛ مبينة أن الأسباب الدقيقة للاكتئاب الذهاني ليست مفهومة تمامًا، ولكن يُعتقد أن مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية والبيئية تساهم في تطوره.