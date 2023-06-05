محليات

شرطة الجوف تقبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والحشيش

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
شرطة الجوف تقبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والحشيش
واس
واس

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وهواتف متنقلة، ومبلغ مالي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة منطقة الجوف

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org