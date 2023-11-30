"تعليم الشرقية" لـ"سبق": وفاة طالبات الجبيل سببه حادث مروري بسيارة خاصة

هذا، وقد تسبّب حادث مروري وقع أمس الأربعاء بالقرب من أحد التقاطعات بحي المطرية، في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية؛ في وفاة 4 طالبات، وإصابة سائقي المركبتين.