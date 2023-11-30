"تعليم الشرقية" لـ"سبق": وفاة طالبات الجبيل سببه حادث مروري بسيارة خاصة

أوضحت الإدارةُ العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أن وفاة طالبات الجبيل كان بسبب حادث مروري، بعد انصرافهم من المدرسة عبر سيارة خاصة.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، لـ"سبق": إن الحادث المروريّ أسفر عن وفاة أربع طالبات، رحمهنّ الله رحمة واسعة، فيما تابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في مكتب تعليم الجبيل، الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتقدّمت إدارة تعليم الشرقية بأحرّ التعازي وصادق المواساة لأسر طالبات الثانوية السادسة بالجبيل الصناعية اللاتي تعرّضن لحادث مروري، بعد انتهاء اليوم الدراسي أمس الأربعاء، وانصرافهم من المدرسة.
وقد أعربت أسرة تعليم الشرقية عن حزنها الشديد لوفاة الطالبات، داعية الله لهنّ بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهلهنّ وذويهنّ الصبر والسلوان.
هذا، وقد تسبّب حادث مروري وقع أمس الأربعاء بالقرب من أحد التقاطعات بحي المطرية، في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية؛ في وفاة 4 طالبات، وإصابة سائقي المركبتين.