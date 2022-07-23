القوات البحرية تختتم البرنامج التدريبي لطاقم سفينة جلالة الملك "الجبيل" في إسبانيا

واشتمل البرنامج التدريبي لطاقم سفينة جلالة الملك «الجبيل» على ثلاث مراحل رئيسية، بدأت المرحلة الأولى في المملكة المتحدة واستمرت ستة وأربعون أسبوعًا؛ لتعلم اللغة الإنجليزية، قبل الانتقال إلى مملكة إسبانيا التي احتضنت المرحلة الثانية، حيث قُدِّمت فيها دورات تأسيسية ومتقدمة مع البحرية الإسبانية وجامعة قادس، إضافة إلى دورات في التشغيل والصيانة والتعايش مع السفينة مع البحرية الإسبانية وشركة «نافانتيا» الصانعة لسفن مشروع «السروات». وركزت المرحلة الأخيرة، على التدريبات العملية في البحر لأطقم سفينة جلالة الملك «الجبيل».