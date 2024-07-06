طقس السبت.. رياح وغبار وشبه انعدام للرؤية بـ 3 مناطق بينها الرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الجنوبي والأوسط يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.