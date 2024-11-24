الإمارات.. القبض على الجناة في مقتل مقيم "مولدوفي" وبدء الإجراءات القانونية اللازمة

أعلنت وزارةُ الداخلية الإماراتية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على الجناة المسؤولين عن مقتل المقيم المولدوفي "زفي كوغان"، وذلك في وقت قياسي، مؤكدة قدرتها على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المجتمع.