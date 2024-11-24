الإمارات.. القبض على الجناة في مقتل مقيم "مولدوفي" وبدء الإجراءات القانونية اللازمة

أعلنت وزارةُ الداخلية الإماراتية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على الجناة المسؤولين عن مقتل المقيم المولدوفي "زفي كوغان"، وذلك في وقت قياسي، مؤكدة قدرتها على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المجتمع.
ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام": فإن التحقيقات أسفرت عن العثور على جثة الضحية وتحديد هوية الجناة، الذين بلغ عددهم ثلاثة أشخاص. تم القبض عليهم وبدء الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما ستكشف الوزارة عن كافة تفاصيل الحادثة بعد اكتمال التحقيقات.
وأكدت الوزارةُ التزامَ دولة الإمارات بأعلى درجات الأمن والأمان، مشددة على أنها لن تدخر جهدًا في التصدي لأي تهديدات تستهدف استقرار المجتمع، مع استخدامها لكافة السلطات القانونية للتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن، وفق لـ"سكاي نيوز عربية".