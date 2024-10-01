"هيئة الطرق" تسلّط الضوءَ على إيجابيات الشراكة مع "هيئة كفاءة الإنفاق"

وأكّدت "هيئةُ الطرق" استمرارَها في تنفيذ مشاريعها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة تعاونها مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لرفع جودة الطرق للوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًّا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق "IRAP"، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي، كما تسعى الهيئة لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.