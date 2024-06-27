دعمًا للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.. "صيف الباحة" ينظّم 6 مهرجانات زراعية موسمية

وأكد "الزهراني" أن المهرجانات الزراعية تعد بوابة تسويقية سياحية يتوافد إليها الكثير من الزوار، مستعرضاً أن عدد زوار مهرجان "حبوب بلادي واللوز" العام الماضي بلغ 3000 زائر تقريباً و16 مشاركاً، وتنفيذ 15 ورشة، فيما توافد 3500 زائر على"مهرجان الفواكه" ببلجرشي و14 مشاركاً و15 ورشة عمل، وتجاوز عدد زوار خيرات الباحة " العسل المحلي، بن، السمسم، المحاصيل الحقلية " 40000 زائر بمشاركة 40 عارضاً و20 ورشة عمل، فيما شارك في "مهرجان العسل الدولي الخامس عشر" 120 مشاركاً وشهد تنفيذ 75 ورشة عمل ودورة تدريبية وبلغ عدد الزوار 40,000 زائر، و"مهرجان الرمان الوطني" زاره أكثر من 11000 وشارك به 70 مزارعاً ونفذ خلاله 12 ورشة عمل، وفي محافظة العقيق أقيم "مهرجان التمور" بمشاركة 70 مزارعاً نفذ به 6 ورش عمل متخصصة وبلغ عدد الزوار 3000 زائر.