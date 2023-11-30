لتعزيز جودة الحياة.. "أمانة الشرقية" تعلن البدء بتنفيذ مشروع ممشى العزيزية في الخبر

وأوضحت الأمانة أن مضمار المشي الجديد يقع على إطلالة مباشرة على بحيرة العزيزية، ويضم أكثر من 300 شجرة على امتداد الممشى، ومسطحات خضراء بمساحة 4700م2، إلى جانب منطقة لألعاب اللياقة البدنية، وكراسي للجلوس، وإنارة ذات طابع جمالي.