"السليمان": "الواسطة" أكبر عدو لسياسة تكافؤ الفرص والمساواة في التوظيف

تحذير من "الواسطة"

ويحذّر "السليمان" من أكبر عائق أمام هذه السياسة، ويقول: "لعلي أشير هنا إلى أن مِعول الهدم الأكبر في تكافؤ الفرص والمساواة هو (الواسطة)، والانحياز لاعتبارات شخصية تَحُد من فرص التنافس العادلة، ومن المهم أن أوضح أن النسبة الأكبر من (الواسطة) سببها الواسطة نفسها؛ فشعور البعض بأن فرصهم العادلة مفقودة؛ يدفعهم للبحث عن الواسطة، تمامًا كما يلجأ بعض قادة المركبات في الطرقات عندما يتجاوزون الانتظام في المسارات بسبب لجوء المخالفين لفعل ذلك؛ فهم لا يخالفون لأنهم يرغبون بالمخالفة؛ بل لأن المخالفين يدفعونهم لذلك بدل تجرع مرارة الالتزام بالنظام، وما أقسى أن يصبح الملتزم ضحية لمثاليته!".