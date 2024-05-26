"المنيع" تطلق حملتها الاحتفالية بمرور 40 عاماً على تأسيسها

أطلقت شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة مالكة سلسلة معارض المنيع للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات عروضها الضخمة بمناسبة احتفالها بمرور أربعة عقود على بدايتها، حيث تعد إحدى أكبر وأعرق الشركات في المملكة العربية السعودية في مجال بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والتكييف والجوالات والإلكترونيات بمختلف أنواعها، بعد أن بدأت في حراج بن قاسم عام 1984 ومن ثم افتتحت أول فروعها في حي البديعة في مدينة الرياض، ووصل عدد هذه الفروع اليوم إلى 43 فرعاً في الرياض والخرج والدمام والخبر والأحساء وجدة ومكة وجازان والمدينة، ومازالت تتوسع في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة للاستثمار الكبير في تطوير خدمات الموقع الإلكتروني لتكون دائماً أقرب إلى عملائها.
وتضمنت عروض المنيع بهذه المناسبة تقديم خصم بنسبة 50% على المنتج الثاني لمشتريات العملاء وفقًا لسياسة الحملة الاحتفالية الموضحة في فروعها وموقعها الإلكتروني، وأيضاً سوف يتم السحب على 400 فائز في المسابقة التي سوف يتم خلالها طرح سؤال على زوّار الموقع الإلكتروني والفروع دون أن يشترط الشراء لدخول المسابقة، وتستمر الحملة الاحتفالية حتى تاريخ 8 يونيو المقبل.
وأكدت إدارة شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة اعتزاز كافة منسوبي الشركة بالمسيرة المميّزة التي قطعتها خلال الأربعين عاماً الماضية في خدمة عملائها والتطوّر المستمر عبر مواكبة كل جديد، وتقديم أحدث المنتجات المبتكرة والحديثة لهم، وأن عملنا في شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة خلال الأربعين عاماً الماضية على كسب ثقة عملائنا وإرضائهم عبر كافة الوسائل التي تساعدنا على تحقيق هذه الغاية، كما كنا حريصين على أن نضع دائماً بين يدي عملائنا كل جديد ومتطوّر في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات لتلبية كافة رغباتهم واحتياجاتهم، وأن تكون متاحة بخيارات متعددة ومناسبة للجميع وبأفضل الأسعار، ولا يتوقف بحثنا عن إرضاء عملائنا عند هذا الحد، بل عملنا أن تكون معارضنا في أفضل مستوى يؤهلها لتقديم تجربة فريدة أمامهم في كل زيارة لهم، ونتطلع أن ينال العمل الذي نقوم به من أجلهم رضاهم واستحسانهم، وسوف نكون سعداء أيضاً بمشاركتهم لنا احتفالنا بمرور أربعة عقود على انطلاقنا والاستفادة من العروض المميّزة التي أطلقناها بهذه المناسبة، ونتمنى لهم التوفيق في المسابقة الخاصة بالحملة والتي سوف تتضمن جوائز قيّمة.