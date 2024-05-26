"المنيع" تطلق حملتها الاحتفالية بمرور 40 عاماً على تأسيسها

وأكدت إدارة شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة اعتزاز كافة منسوبي الشركة بالمسيرة المميّزة التي قطعتها خلال الأربعين عاماً الماضية في خدمة عملائها والتطوّر المستمر عبر مواكبة كل جديد، وتقديم أحدث المنتجات المبتكرة والحديثة لهم، وأن عملنا في شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة خلال الأربعين عاماً الماضية على كسب ثقة عملائنا وإرضائهم عبر كافة الوسائل التي تساعدنا على تحقيق هذه الغاية، كما كنا حريصين على أن نضع دائماً بين يدي عملائنا كل جديد ومتطوّر في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات لتلبية كافة رغباتهم واحتياجاتهم، وأن تكون متاحة بخيارات متعددة ومناسبة للجميع وبأفضل الأسعار، ولا يتوقف بحثنا عن إرضاء عملائنا عند هذا الحد، بل عملنا أن تكون معارضنا في أفضل مستوى يؤهلها لتقديم تجربة فريدة أمامهم في كل زيارة لهم، ونتطلع أن ينال العمل الذي نقوم به من أجلهم رضاهم واستحسانهم، وسوف نكون سعداء أيضاً بمشاركتهم لنا احتفالنا بمرور أربعة عقود على انطلاقنا والاستفادة من العروض المميّزة التي أطلقناها بهذه المناسبة، ونتمنى لهم التوفيق في المسابقة الخاصة بالحملة والتي سوف تتضمن جوائز قيّمة.