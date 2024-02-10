علامة جايكو تقدم مغامرة آسرة على الطرق الوعرة ضمن حدث إعلامي كبير في مدينة جـدة

استضافت "شيري العالمية" -ممثلة في علامة جايكو- حدث اختبار القيادة JAECOO 7 لوسائل الإعلام، الذي أقيم في الثالث من فبراير؛ وذلك في إحدى المنتجعات الشتوية الفاخرة والمتميزة بالطبيعة الخلابة التي عكست طابع الصحراء الأصيل في مدينة جدة، بمشاركة نحو 90 وسيلة إعلامية سعودية مرموقة في مجال السيارات، ونخبة من المؤثرين البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شهدوا -عن كثب جاذبية- السيارة J7 في الصحراء الرملية، وتحققوا من قبضتها واستقرارها وقابليتها للتحكم. استهل الحدث بمقدمة موجزة عن العلامة التجارية الحضرية المبتكرة للطرق الوعرة J7، مع تسليط الضوء على إنجازاتها في مجال التكنولوجيا الذكية. انتقل الحدث بعد ذلك إلى رحلة مبهجة من السرعة والعاطفة عبر تضاريس الطرق الوعرة والتي تم تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة؛ حيث قدمت للحاضرين فهمًا غامرًا لبراعة J7، التي ترمز إلى التجسيد الجوهري لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.
وتُعتبر هذه العلامة التجارية "JAECOO" مثالية للاقتصاد السعودي المتميز والجريء والقوي؛ نظرًا لأن العلامة التجارية نشأت فقط لتلبية احتياجات ورغبات النخبة الحضرية المقيمين هنا في المملكة العربية السعودية، أولئك الذين لا يحبون التباهي ويفضلون المكانة على أي شيء آخر.. من هذا المنطلق شكّلت مجموعة "شيري العالمية" رؤيتها في نموذج العمل لسوق المملكة العربية السعودية؛ حيث قامت بإنشاء مكتب رئيسي مملوك لها بنسبة 100% كشركة أجنبية في عاصمة الأعمال مدينة الرياض؛ ذلك السبق الذي لم تفكر به أي من شركات تصنيع السيارات الأخرى في سوق المملكة العربية السعودية.
وخروجًا عن المألوف والطرق التقليدية، سيكونون هم الموزعون بأنفسهم والمسؤولين أيضًا عن جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية من الأعلى إلى الأدنى؛ فيما سيتفهم المستهلك المثقف في المملكة العربية السعودية ذلك وسيرى الفرق. هذا يعني أن مستوى الخدمات التي سيقدمونها في جميع الجوانب سيكون أفضل بكثير من أي موزع/ مصنع سيارات آخر، وسيتمكن عملاؤهم من الوصول إلى الشركة الرئيسية مباشرة في المملكة العربية السعودية؛ حيث ستكون مراكز الصيانة والخدمات الأخرى الخاصة بهم تحت إشراف مكتبهم الرئيسي هنا في المملكة العربية السعودية، وسيكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في صناعة السيارات هنا في المملكة العربية السعودية.
يُعد نصيب الفرد من ملكية السيارات في السعودية من بين الأعلى في العالم. وتعتبر السعودية سوقًا ذا إمكانات عالية في صناعة السيارات العالمية، وكذلك محورًا مهمًّا لشركة JAECOO للتوسع بعمق في الشرق الأوسط وتعزيز العولمة، وتأمل JAECOO أيضًا من خلال هذا الحدث الإعلامي لتجربة القيادة؛ أن يمكن للمستهلكين السعوديين الحصولُ على فهم وثيق لمفهوم العلامة التجارية والقوة التقنية لـJAECOO؛ مما يُشعر بسحر التكنولوجيا المبتكرة بشكل أكثر بديهية وعمقًا.
طراز JAECOO 7، المولود في العصر الحديث، يتجاوز النهج التقليدي ويقدم إجابة جديدة: تم تقديم JAECOO 7 كـ"سيارة دفع رباعي ذكية للطرق الوعرة"، ومجهّز بنظام ARDIS (نظام ذكي متكامل للقيادة على الطرق) تم تطويره بواسطة العلامة التجارية JAECOO. ومن خلال البحث والتطوير المكثف، حصلت JAECOO 7 على نظام ARDIS مع سبعة سيناريوهات رئيسية للقيادة: المدنية، الضواحي، الطرق السريعة، الصحاري والجبال، المعابر المائية، الطين والثلج؛ حتى إنها مناسبة للمناخ البارد مثل تبوك. ويستجيب نظام ARDIS بثبات وأداء قوي بأقصى سرعة ممكنة. من خلال نظام الدفع الرباعي، كما يقوم JAECOO 7 بضبط المعلومات المهمة مثل قوة المحرك وزوايا التوجيه بناءً على ظروف الطريق؛ مما يضمن قوة جر ممتازة توفر كفاءة وأمانًا وراحة عالية أثناء تجارب القيادة في المدينة والطرق السريعة.
تتمتع JAECOO 7 بميزة أخرى في مقصورتها الذكية؛ حيث تم تجهيزها بشاشة بانورامية متطورة مقاس 14.8 بوصة، توفر ترفيهًا متطورًا وتجربة سمعية بصرية لا مثيل لها في سيارات الدفع الرباعي ذات الفئة، وتتيح الشاشة W-HUD (شاشة عرض الزجاج الأمامي) رؤية واضحة لمعلومات القيادة ضمن مجال رؤية السائق؛ بينما يوفر الهيكل الشفاف رؤيةً أوضح لحالة السيارة ومعلومات الملاحة، والتحكم في الوظائف المختلفة للنظام الداخلي للسيارة.
إضافة لذلك، يتبنى JAECOO 7 لغة تصميم فريدة من نوعها تعرض أسلوبًا ترفيهيًّا حضريًّا راقيًا، مظهره العام مَهيب وصلب، ويتميز بخطوط نظيفة وسلسة. وتتميز الشبكة الأمامية بتصميم على طراز الصفوف ومصابيح أمامية حادة LED، كما يكشف المظهر الجانبي عن إحساس بالقوة؛ مما يجعل السيارة تبدو مستقرة ومتوازنة. علاوة على ذلك فإن التصميم الداخلي بسيط وسخي، مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل. وتعطي الأنماط المستخدمة في المقصورة اتجاهات الموضة، وتجمع بشكل مثالي بين القوة والجمال.
سيكون الطراز JAECOO 7 متاحًا في السوق السعودي بدءًا من الربع الرابع من العام الحالي؛ حيث سيوفر مزيجًا فريدًا من الأداء والابتكار في عالم السيارات المتغير والمتطور باستمرار؛ مما سيبعث بانطباع جديد للسائقين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون حقًّا عن قيادة استثنائية.
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