علامة جايكو تقدم مغامرة آسرة على الطرق الوعرة ضمن حدث إعلامي كبير في مدينة جـدة

استضافت "شيري العالمية" -ممثلة في علامة جايكو- حدث اختبار القيادة JAECOO 7 لوسائل الإعلام، الذي أقيم في الثالث من فبراير؛ وذلك في إحدى المنتجعات الشتوية الفاخرة والمتميزة بالطبيعة الخلابة التي عكست طابع الصحراء الأصيل في مدينة جدة، بمشاركة نحو 90 وسيلة إعلامية سعودية مرموقة في مجال السيارات، ونخبة من المؤثرين البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شهدوا -عن كثب جاذبية- السيارة J7 في الصحراء الرملية، وتحققوا من قبضتها واستقرارها وقابليتها للتحكم. استهل الحدث بمقدمة موجزة عن العلامة التجارية الحضرية المبتكرة للطرق الوعرة J7، مع تسليط الضوء على إنجازاتها في مجال التكنولوجيا الذكية. انتقل الحدث بعد ذلك إلى رحلة مبهجة من السرعة والعاطفة عبر تضاريس الطرق الوعرة والتي تم تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة؛ حيث قدمت للحاضرين فهمًا غامرًا لبراعة J7، التي ترمز إلى التجسيد الجوهري لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.