سمو ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

حضر جلسة المباحثات، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار في الديوان الملكي أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري.