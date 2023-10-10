أسبوع المناخ في الشرق الأوسط يبحث انتقال الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون

وتطرّق المتحدثون -وهم: مستشار أعلى للاستدامة لوزير الطاقة كبير مفاوضين المملكة لاتفاقيات المناخ الدكتور خالد المهيد، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة SPPC مازن البهكلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكوا باور رعد السعدي، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي- عن الأهداف لبرامج الطاقة بالمملكة، والأولويات، وتقييم الاحتياجات والموارد ومصادر التمويل الحكومية والخاصة، والحلول الحالية.