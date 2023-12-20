"خالد بن سلمان" يزور الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" ويشهد تمرين الدفاع الجوي مع طائرات الرافال

رافق سمو وزير الدفاع خلال الزيارة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن ناصر بن إبراهيم المطوع.