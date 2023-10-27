الهلال الأحمر بتبوك يرفع الجاهزية تحسباً للتقلبات الجوية.. إسعاف جوي و27 مركزاً إسعافياً

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر عن الجهات المختصّة.
وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي: نؤكّد الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم إضافة إلى (27) مركزاً إسعافياً والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.
وناشد جميع المواطنين والمقيمين، اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصّة وتوخي الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
يُذكر أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد أشارت إلى هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك (تبوك- تيماء-حقل- أملج- الوجه- ضباء) من يوم الجمعة إلى يوم الإثنين (من 12 إلى 15 / 04 /1445هـ).
وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.