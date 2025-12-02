أمانة جدة تصدر وتجدد 10.405 شهادات صحية وتفحص 8.823 عينة غذاء خلال نوفمبر

أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 10.405 شهادات صحية خلال شهر نوفمبر، وفحصت 8.823 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج "إجادة" على المنشآت الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأكدت مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة "بلدي" التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.