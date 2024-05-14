إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط في مكة المكرمة

وأوضحت الأمانة أن عدد البلاغات الواردة إلى اللجنة خلال الفترة الماضية (219) بلاغًا حول مبانٍ آيلة للسقوط ومهجورة؛ وذلك في نطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة؛ مبينة أنه تَقرر إزالة (119) مبنى، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية كافة، في حين تمت التوصية بترميم (100) مبنى، كما بلغ عدد المعاملات الواردة إلى اللجنة خلال نفس الفترة (1550) معاملة؛ حيث تم إنجازها بالكامل.