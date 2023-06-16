ولي العهد والإنجازات العملاقة.. "مضامين نظام المعاملات المدنية" يبرزها "العشوان"

وتفصيلًا، قال المحامي أحمد العشوان لـ"سبق": إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يدهشنا بإنجازات عملاقة داخليًا وخارجيًا يفخر بها الوطن والمواطن، وها هو اليوم يعلن نظام المعاملات المدنية ثالث المشروعات المتخصصة كنقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات.